Javier Martinez torna sui social: il gesto è per i suoi fans

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande fratello, dov’è arrivato in semifinale prima di venire eliminato. Il pallavolista argentino ha fatto ritorno sui social dopo parecchi giorni d’assenza. Il 30enne ha dimostrato di non amare particolarmente i social network, tanto da preferire vivere la sua vita in totale privacy. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, Javier Martinez ha postato una storia nel suo profilo Instagram, dove conta più di 300 mila utenti. L’uomo ha pubblicato una foto in cui si vede due regali di due noti brand fatti dai suoi fans con la seguente didascalia: “Eleganza.” Lo schiacciatore argentino ha così ringraziato i suoi sostenitori per l’affetto che ogni giorno gli dimostrano.

Javier Marinez ed i regali da parte dei fans

Non è la prima volta che Javier Martinez riceve dei regali da parte dei suoi fans. Alcune settimane fa, il pallavolista della Terni volley academy aveva pubblicato una storia sempre nel suo profilo Instagram con alcune bottiglie di vino pregiato. In quell’occasione, il 30enne aveva detto: “ciao a tutti ragazzi. Io sono qua dopo tanto tempo per ringraziarvi di cuore perché non è mai scontato, io non voglio darlo per niente per scontato, per tutto l’affetto che ancora continuate a darci a distanza di un anno.” Nel frattempo, il compagno di Helena Prestes scenderà nuovamente in campo domenica 7 dicembre con la Terni volley contro la seconda classificata del suo girone in A3.