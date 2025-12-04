Helena Prestes, dolce scambio social con un ex gieffino: “Il mio preferito”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha raggiunto una grande popolarità partecipando al Grande fratello dov’è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini. Durante il programma durato per ben sei mesi, la modella brasiliana ha saputo stringere importanti legami che ancora oggi rimangono. Proprio la 35enne è apparsa particolarmente colpita da un post pubblicato da un ex gieffino. In particolare, la donna ha commentato l’ultimo video pubblicato da Tommaso Franchi su Instagram con il seguente commento: “Eros e Psiche il mio preferito“. Nel filmato si vede il senese descrivere il mito di Eros e Psiche in chiave moderna mentre scorrono le immagini della sua storia d’amore con Mariavittoria Minghetti, conosciuta al Grande fratello.

Helena Prestes ha ricevuto in regalo i profumi creati da Tommaso Franchi

La modella brasiliana e Tommaso Franchi hanno mantenuto un legame d’amicizia dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. Solo qualche giorno fa, Helena Prestes aveva ricevuto in regalo i profumi che l’ex gieffino senese ha appena lanciato sul mercato in collaborazione con una profumeria del Chianti. In quell’occasione, la 35enne aveva scritto le seguenti parole in una storia postata su Instagram: “Un buon profumo non si limita ad accompagnare: trasforma. Rende più sicuro il passo, illumina un istante qualunque, avvolge il presente con la promessa di qualcosa di bello.”