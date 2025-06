Javier Martinez torna al suo antico amore: l’annuncio scatena i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è finito al centro del gossip in queste ultime settimane a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di Helena Prestes, il quale ha confessato in un’intervista di essersi rivisto con lei subito dopo il Grande Fratello. Parole che hanno scatenato tantissimi pettegolezzi sul web, tanto che la modella brasiliana è stata costretta ad intervenire e diramare un comunicato nel suo profilo Instagram. Nel messaggio, l’ex gieffina ha smentito le voci di tradimento che erano circolate e ribadito di amare Javier Martinez. La donna ha poi affermato che non permetterà a nessuno di portarle via i suoi momenti con il pallavolista argentino. Proprio quest’ultimo continua la sua linea del silenzio nonostante i vari comunicati rilasciati dai suoi manager sui social per annunciare azioni legali contro gli haters.

Javier Martinez torna alla pallavolo: ospite il 28 giugno del SanRimini

Nel corso delle ultime ore, però, il 30eenne è stato annunciato per un evento che si terrà a fine giugno a Rimini. Il pallavolista argentino parteciperà al SandRimini che si terrà il 28 giugno nella cittadina. Nella locandina dell’evento si legge il seguente messaggio: “Il campo si accende di stelle! Siamo pronti a regalarvi un evento unico con ospiti d’eccezione, protagonisti assoluti della storia dello sport.

Scorri per scoprire tutti gli ospiti… Sasha Danilovic, Gianluca Basile, Tommaso Marino e Javier Martinez“. Il fidanzato di Helena Prestes tornerà quindi al suo antico amore: la pallavolo. L’uomo si esibirà in una partita a beach volley insieme ad altri protagonisti dell’evento. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato i fan che non vedono l’ora di rivederlo con il pallone in mano.