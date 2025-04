Alfonso Signorini pazzo di Helena Prestes e Javier Martinez: “La bellezza dell’amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello vi sono Helena Prestes e Javier Martinez.. La modella brasiliana è riuscita a conquistare il cuore del pallavolista argentino dopo varie indecisioni da parte di lui. Oggi, i due formano una coppia innamoratissima come dimostrato in alcuni scatti e video pubblicati nei loro rispettivi profili social. Proprio sugli Helevier sono arrivate le parole di Alfonso Signorini che ha raccontato alcuni retroscena. Il conduttore ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha fatto un bilancio di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Su Helena Prestes, l’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Al provino era triste e una settimana prima di iniziare il programma voleva rinunciare. Non aveva elaborato il lutto dell’abbandono… E invece guarda come è andata a finire“, facendo riferimento alla relazione nata con Javier Martinez.

Alfonso Signorini è il primo sostenitore di Helena e Javier

Alfonso Signorini ha dimostrato di avere un debole per Helena Prestes e Javier Martinez. Proprio il conduttore intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha affermato le seguenti parole: “Da questa edizione del Grande Fratello mi sono portato a casa la bellezza dell’amore che può arrivare quando meno te lo aspetti, trasformandoti la vita. Come è accaduto a Helena“. Il conduttore appare tra i primi sostenitori degli Helevier, così si fanno chiamare in rete. Nel frattempo, Alfonso Signorini si trova al momento dall’altro capo del mondo e più precisamente in Australia dove sta festeggiando il suo compleanno. L’uomo non ha dato ancora conferma della sua presenza al timone della prossima stagione del reality show in partenza da settembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5.