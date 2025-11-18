Javier Martinez torna a parlare del Grande Fratello: “Mi sentivo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello dove ha trovato la fama e l’amore. L’uomo è stato particolarmente apprezzato per il suo carattere mai fuori le righe e per la sua storia d’amore con Helena Prestes. Dopo l’esperienza in televisione, il pallavolista argentino è tornato sul campo di pallavolo. L’uomo è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, che sta disputando il campionato di A3. Di recente, Javier Martinez è tornato a parlare del Grande Fratello, rivelando un retroscena. Lo schiacciatore ha dichiarato le seguenti parole alle pagine di Chi: “nei primi mesi dopo il reality show ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato“.

Javier Martinez è reduce da una sconfitta con la Terni Volley Academy

Nel frattempo, Javier Martinez è reduce da una sconfitta con la Terni Volley Academy. Nonostante sia stato il miglior realizzatore della partita, lo schiacciatore argentino non è riuscito a vincere contro la squadra di Lecce. L’uomo si è potuto consolare tra le braccia di Helena Prestes, appena tornata in Italia dopo due settimane in Brasile. La coppia si è da poco riunita dopo essere stati distanti per impegni di lavoro. La modella ha preso parte ad un’esperienza con Cometa Living mentre lo schiacciatore argentino è rimasto in Italia per continuare gli allenamenti con la sua squadra in vista delle prossime giornate di campionato.