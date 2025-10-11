Helena Prestes torna a parlare del Grande fratello: “Non auguro…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista della scorsa edizione del Grande fratello, dove ha ottenuto un grande successo ed ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana si è messa in mostra per le sue importanti liti, le sue opinioni senza peli sulla lingua e la sua storia con Javier Martinez. A distanza di mesi, ecco che Helena Prestes è tornata a parlare dell’esperienza, rispondendo ad un commento apparso nel suo profilo Instagram. La donna ha ammesso, parlando degli ex gieffini che hanno partecipato alla sua edizione: “Io non auguro il male a nessuna delle persone che ha partecipato con me in quel programma. Ognuno fa la sua strada.. e credo che ognuno è fiero della strada che fa.” Insomma, la donna ha dimostrato di non portare rancore verso gli ex gieffini con i quali aveva avuto spesso importanti liti.

Helena Prestes preferisce il Grande fratello di Alfonso Signorini

Proprio la modella brasiliana ha parlato anche dell’attuale edizione del Grande fratello, condotta da Simona Ventura sui teleschermi di Canale 5. Helena Prestes ha risposto ad un commento di un utente su X che rivelava di non star guardando quest’anno il reality show in questo modo: “Eh beh senza Alfonso Signorini amore cosa ti aspetti.” Un vero e proprio smacco per Simona Ventura, che ha il difficile compito di non far rimpiangere il conduttore. Proprio la compagna di Javier Martinez ha dimostrato una grande riconoscenza nei confronti di Alfonso Signorini, che l’ha portata al successo ingaggiandola nel suo GF.