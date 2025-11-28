Javier Martinez sotto attacco da un hater: “Che fidanzato sei?”, l’epica risposta dell’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha ottenuto una grande popolarità nel corso della scorsa edizione del Grande fratello, dove ha trovato anche l’amore. Da tempo, l’uomo è legato a Helena Prestes, con la quale è andato a vivere da alcuni mesi a Terni dove lui gioca con la squadra locale. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez è finito al centro di un attacco da parte di un hater. L’utente ha scritto il seguente commento su Instagram: “Sei fidanzato con Helena e la fai passare più tempo da sola che insieme a te a coccolarvi ed a stare insieme. Invece vedo che te ne stai sempre per conto tuo. Ma che razza di fidanzato sei?”. Parole che hanno scatenato la reazione del pallavolista della Terni volley academy.

Javier Martinez risponde all’hater

L’ex gieffino ha dato un’epica risposta all’attacco dell’hater apparso nel suo profilo Instagram. Javier Martinez ha commentato: “Non sapevo abitassi anche tu a casa nostra. Scusa la prossima volta faccio un piatto in più.” Il 30enne è intervenuto per difendere sé stesso e la sua storia d’amore con Helena Prestes, con la quale sta da nove mesi. Nella stessa giornata la modella brasiliana aveva sbottato contro un hater. In quel frangente, la donna aveva tuonato contro un leone da tastiera che le aveva scritto dei consigli non richiesti su cosa far vedere nel suo canale esclusivo su Instagram.