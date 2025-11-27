Helena Prestes raggiante: “Giorni produttivi”, novità in arrivo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti del Grande fratello più amate. La modella brasiliana ha saputo trarre dall’esperienza in televisione importanti collaborazioni. La donna sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. In queste ultime ore, la 35enne è tornata a far parlare di sé per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 400 mila seguaci. La donna ha pubblicato un selfie a bordo di un treno con la seguente didascalia: “tre giorni produttivi, felicissima con tutto. Arrivederci Milano.” Helena Prestes è apparsa raggiante mentre si appresta a far ritorno a Terni, dove ormai vive da alcuni mesi con Javier Martinez.

Helena Prestes ha annunciato l’arrivo di nuovi progetti

Negli scorsi giorni, Helena Prestes aveva rivelato di essere arrivata a Milano per prendere parte ad alcuni progetti. La modella brasiliana aveva condiviso il tutto nei suoi canali social dov’è molto seguita. In un post pubblicato su Instagram, la compagna di Javier Martinez aveva scritto: “Chi finisce di lavorare alle 21:00 distrutta ma felice?”. In una storia, invece, la donna aveva annunciato: “E’ la mano che sfiora un’idea, la concentrazione che avvolge, il tempo sembra fermarsi mentre costruisci qualcosa che parla davvero di te. Super felice di dare una nuova direzione a tutto. Molto a breve condivido con voi.” L’ex gieffina ha annunciato l’arrivo di alcune novità che verranno svelate prossimamente ma che già stanno tenendo alta l’attenzione dei suoi sostenitori.