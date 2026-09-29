Javier Martinez sotto accusa: tirata in mezzo Helena Prestes

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Javier Martinez continua ad intrattenere il pubblico italiano. In questo ultimo periodo, il pallavolista argentino è particolarmente attivo sui social dove aggiorna i suoi fans di quello che compie nel corso della sua giornata. In queste ore, l’uomo ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram con alcune foto riguardanti il suo breve soggiorno a Firenze. Javier Martinez ha infatti preso parte ad un evento benefico nel capoluogo toscano insieme a Luca Calvani e la compagna Helena Prestes, conosciuta nella casa del Grande fratello. Un nuovo post che tuttavia ha scatenato anche qualche critica. Alcuni utenti hanno notato che l’ex opposto della Terni volley academy non ha condiviso nessuna foto della sua fidanzata o della manifestazione a cui hanno preso parte.

Il post di Javier Martinez scatena critiche

Un’utente ha pubblicato il seguente commento sotto il post dell’ex gieffino: “Non posta nemmeno le foto dell’evento di beneficenza perchè Helena Prestes è presente in tutte. Non ricondivide nulla di ciò che pubblica lei. Ama più Messi che la sua fidanzata.” Le parole non hanno lasciato indifferente Javier Martinez che ha deciso d’intervenire. Il 31enne ha replicato con tono divertito: “Non ti permettere di toccarmi Messi“, preferendo non commentare l’accusa riguardante Helena Prestes. L’uomo è un grande appassionato di calcio e specialmente dell’attaccante argentino Lionel Messi, che considera il suo idolo.