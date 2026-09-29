Barbara D’Urso pronta a tornare in televisione: ecco dove

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Barbara D’Urso è tra le conduttrici più conosciute in Italia. La donna ha avuto molto successo negli anni passati, conducendo Pomeriggio Cinque sui teleschermi di Canale 5. Dopo un periodo lontana dalla televisione, la donna è tornata protagonista come concorrente di Ballando con le stelle nel 2025. La napoletana arrivò in finale in coppia a Pasquale La Rocca. A distanza di tempo da quell’esperienza, ecco che il nome di Barbara D’Urso è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione. Il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia ha annunciato la partecipazione della conduttrice come giudice della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dopo tante settimane di indiscrezioni sembra che sia stato confermato il ritorno della donna in televisione.

Barbara D’Urso torna in televisione come giudice di Ballando con le stelle

Secondo Dagospia, Barbara D’Urso sarà la nuova giudice di Ballando con le stelle. La conduttrice napoletana prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli, che è approdata a Mediaset come opinionista del Grande fratello vip e presentatrice dell’Isola dei famosi. Il giornalista Giuseppe Candela ha svelato che l’ingaggio della napoletana sarà svelato nel corso della conferenza stampa del programma che avverrà giovedì 1 ottobre. Non resta che attendere ancora qualche ora per vedere se l’indiscrezione troverà l’ufficialità.

Barbara d’Urso (Screen Raiplay)