Politica Manfredonia
Manfredonia, soppressa l’ambulanza 2. Galli: “Impugnate la decisione al TAR”
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, soppressa l’ambulanza 2. Galli: “Impugnate la decisione al TAR”
Manfredonia – É stata soppressa l’ambulanza 2 a Manfredonia. Ne dà notizie il consigliere di minoranza Ugo Galli.
”Se ci tenete alla città, impugnate la decisione al TAR” rivolgendosi a sindaco e giunta “Senza badare ai selfie che non servono a nulla”.
”Questa Amministrazione cade a pezzi come il cimitero. E poi la cura degli alberi: cosa vogliamo attendere? Un’altra tragedia?”