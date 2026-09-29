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Manfredonia, soppressa l’ambulanza 2. Galli: “Impugnate la decisione al TAR”

Redazione29 Settembre 2026
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Manfredonia, soppressa l’ambulanza 2. Galli: “Impugnate la decisione al TAR”

Manfredonia – É stata soppressa l’ambulanza 2 a Manfredonia. Ne dà notizie il consigliere di minoranza Ugo Galli.

”Se ci tenete alla città, impugnate la decisione al TAR” rivolgendosi a sindaco e giunta “Senza badare ai selfie che non servono a nulla”.

”Questa Amministrazione cade a pezzi come il cimitero. E poi la cura degli alberi: cosa vogliamo attendere? Un’altra tragedia?”

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Redazione29 Settembre 2026