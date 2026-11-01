Rodrigo Guirao Díaz, chi è: età, fidanzata e carriera del nuovo protagonista di Viola come il mare 3

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Con l’addio di Can Yaman, uno dei volti che stanno attirando maggiore attenzione in Viola come il mare 3 è senza dubbio Rodrigo Guirao Díaz. L’attore argentino entra nel cast della fiction di Canale 5 accanto a Francesca Chillemi, interpretando Massimo Paternò, il nuovo ispettore di Palermo destinato a incrociare il cammino della protagonista.

Per il pubblico italiano non si tratta affatto di un volto sconosciuto. Negli ultimi anni Rodrigo ha preso parte a numerose produzioni televisive di successo, conquistando un seguito importante anche al di fuori dell’Argentina. Chi è Rodrigo Guirao Díaz? Quanti anni ha? E quali fiction ha interpretato prima di approdare in Viola come il mare 3?

Rodrigo Guirao Díaz, dagli inizi in Argentina al successo internazionale

Nato a Buenos Aires il 18 gennaio 1980, Rodrigo Guirao Díaz ha vissuto un’infanzia segnata dalla perdita del padre quando aveva appena undici anni.

Prima di affermarsi nel mondo dello spettacolo ha svolto diversi lavori, tra cui l’elettricista e il cameriere. La svolta arriva grazie alla recitazione e alla carriera da modello, che gli permette di ottenere le prime opportunità nel mondo della televisione.

In Italia il pubblico lo conosce soprattutto grazie alla serie cult Il mondo di Patty, dove interpretava Nicolás. Da quel momento la sua popolarità cresce rapidamente anche nel nostro Paese.

Le fiction italiane che hanno reso famoso Rodrigo Guirao Díaz

Negli anni Rodrigo ha costruito un rapporto speciale con il pubblico italiano.

La consacrazione arriva con Terra Ribelle, fiction che gli permette di affermarsi definitivamente anche in Europa. Successivamente prende parte a produzioni di successo come Violetta e La Certosa di Parma, dimostrando grande versatilità interpretativa.

Oggi l’attore è pronto a raccogliere una sfida importante entrando nel cast di Viola come il mare 3, dove interpreta il nuovo capo ispettore destinato a occupare uno dei ruoli centrali della trama.

Il personaggio di Massimo Paternò sarà molto diverso da Francesco Demir e porterà nuove dinamiche nella storia, sia sul piano investigativo che su quello personale.

Rodrigo Guirao Díaz, fidanzata, passioni e vita privata

Lontano dai riflettori Rodrigo Guirao Díaz conduce una vita piuttosto riservata.

Dal 2024 è legato sentimentalmente all’attrice spagnola Arianna Aragón, con la quale condivide una relazione stabile. L’attore non è sposato e non ha figli.

Tra le sue più grandi passioni ci sono lo sport, la musica e il fai da te. Ama allenarsi regolarmente, suonare la chitarra e trascorrere il tempo libero tra l’Italia, la Spagna e la sua amata Argentina.

Un’altra curiosità riguarda la lingua: Rodrigo parla fluentemente italiano grazie alle numerose esperienze professionali vissute nel nostro Paese. Una caratteristica che gli ha consentito di integrarsi perfettamente nelle produzioni italiane e di instaurare un forte legame con il pubblico.

Con il debutto in Viola come il mare 3, Rodrigo Guirao Díaz si prepara ora a conquistare una nuova fetta di spettatori italiani, portando nella fiction di Canale 5 un personaggio destinato a far parlare molto di sé.