Javier Martinez torna a parlare del Grande fratello: la dolce rivelazione

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Javier Martinez ha preso parte all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. Il pallavolista restò nella casa per ben sei mesi prima di essere eliminato ad un passo dalla finale. Nel corso del programma, l’uomo incontrò anche l’amore visto che da quasi due anni ha una storia d’amore con Helena Prestes. In queste ore, l’ex opposto della Terni volley academy è tornato a far parlare di sé per un video pubblicato su Tiktok. Nel filmato si vede l’uomo rendersi protagonista di un siparietto divertente con la sua compagna. Ad un certo punto si sente Javier Martinez tornare a parlare del Grande Fratello, facendo una dolce rivelazione. L’uomo ha dichiarato verso la modella-influencer brasiliana: “mi piace molto quando eravamo in casa e hai fatto le code nella serata cinese”.

Javier Martinez ricorda la serata cinese passata con Helena Prestes al Grande fratello

Il pallavolista argentino ha ricordato la serata cinese avvenuta due anni fa all’interno del Grande Fratello. Un ricordo molto speciale per Javier Martinez poiché diede inizio alla sua storia d’amore con Helena Prestes. Anche i fans sono apparsi emozionati nel vedere il loro beniamino rammentare uno dei momenti più speciali per lui e la sua compagna. Un utente ha scritto su X: “La serata cinese non sarà mai dimenticata la serata che ha cambiato tutto” mentre un altro “Ma chi si scorda quella serata! Nessuno!!!”. Nel frattempo, l’uomo e la modella brasiliana hanno incontrato in quel di Lecco Mattia Fumagalli, con il quale hanno passato una piacevole serata.