Javier Martinez, simpatico siparietto sui social: “E’ offesissima”, ecco cos’è accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione del Grande Fratello dove ha raggiunto le fasi finali. Il pallavolista argentino si appresta a tornare in campo a fine mese quando inizierà il campionato di A3 con la Volley Terni Academy. Per questo motivo, l’uomo insieme alla sua compagna Helena Prestes si sono trasferiti nella città umbra. Nel corso delle ultime ore, l’atleta si è reso protagonista di un simpatico siparietto nel suo profilo social. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede in ascensore insieme ad Amy, il cane di proprietà di Helena Prestes. Nel filmato si sente l’uomo chiamare a gran voce il nome del grosso animale che non lo degna però di uno sguardo, preferendo dargli le spalle. Di qui, è arrivato il commento dell’ex gieffino che ha scritto: “E’ offesissima”.

Javier Martinez e Helena Prestes stanno cercando di avere un figlio

Nel frattempo, Javier Martinez è tornato a far parlare di sé in queste ultime ore. Il pallavolista argentino ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi insieme ad Helena Prestes dove hanno parlato dei loro progetti futuri. La coppia ha annunciato di stare cercando di avere un figlio. La modella brasiliana ha infatti dichiarato: “non stiamo prendendo le precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino”. Il pallavolista argentino ha quindi aggiunto: “Qui non si contano i follower non li abbiamo mai contati ma si contano le lune. E sa una cosa? Il giorno migliore di questo mese era quello in cui sono arrivato a casa più stanco dagli allenamenti. L’altra sera c’era proprio la superluna o una cosa così… e io ero a pezzi. “