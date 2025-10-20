Javier Martinez, rivelazione inedita su Helena Prestes: “E’ stato un banco di prova”, ecco cosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ed Helena Prestes continuano ad essere seguitissimi a distanza di molti mesi dalla fine del loro Grande fratello dove entrambi sono arrivati alle fasi finali. La coppia sta insieme da ormai 8 mesi e si gode la loro nuova vita a Terni dove lui è stato ingaggiato dalla squadra di volley locale. Per l’occasione, Javier Martinez ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha fatto una rivelazione inedita in merito alla sua relazione con Helena Prestes. Lo schiacciatore del Terni volley academy ha dichiarato: “Qui a Terni gioco è il mio lavoro, anche se è sport rientrare la sera, trovare Helena a casa è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta.”

Javier Martinez si prepara per la prima di campionato

Intervistato dal settimanale Chi, Javier Martinez ha rivelato in merito alla sua nuova vita a Terni: “È anche un bel cambio per me e Helena: adesso io lavoro di più, mentre nei primi mesi dopo il Grande fratello ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato.” Nel frattempo, il pallavolista argentino tornerà nuovamente in campo tra pochi giorni. Il 30enne giocherà con la Terni volley academy la prima partita di campionato di A3 in programma domenica 26 ottobre contro una squadra di Sabaudia. Un ritorno per l’uomo alla sua vecchia passione, da cui era stato lontano per parecchio tempo per prendere parte alla scorsa edizione del Grande fratello.