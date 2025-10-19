Helena Prestes e Javier Martinez insieme ad un noto chef: “Giorni spaziali”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata dall’ultima edizione del Grande Fratello dove hanno ottenuto un discreto successo. Gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – hanno passato dei giorni insieme ad un noto chef italiano. Si tratta di Federico Fusca che in un messaggio pubblicato nel suo canale d’Instagram ha scritto: “Buongiorno mondo. Ho passato dei giorni spaziali insieme a Javier Martinez ed Helena Prestes. Adesso torno qualche giorno a casa dalla mia bambina….” In alcune storie e foto pubblicate in rete si vede il pallavolista argentino e lo chef con un pezzo di carne da 6 kg o mentre si apprestano a montare un barbecue. In un altro video, invece, si vede Federico Fusca mentre si diverte con la modella brasiliana.

Helena Prestes ha conosciuto Federico Fusca a The Fifty

Gli Helevier hanno passato alcuni giorni col noto chef come mostrato in alcuni foto e video pubblicati in rete. Ma chi è Federico Fusca? Classe 1988, lo chef fa la spola da Milano e Pistoia dove vive e lavora. L’uomo è diventato famoso per aver preso parte a diversi programmi in Italia come Le Iene su Italia Uno ed E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai 1. Nel 2026, l’uomo prenderà parte alla prima edizione di The Fifty, il reality show di Amazon Prime Video. In questo frangente, il noto chef ha avuto modo di conoscere Helena Prestes con la quale ha stretto un’amicizia sincera. Secondo alcune indiscrezioni l’uomo e la modella brasiliana sarebbero arrivati nelle fasi finali del programma che debutterà nel nuovo anno su Prime Video.