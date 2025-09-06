Javier Martinez rivela: “impegnato fisicamente”, cosa ha fatto l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti di questa estate con la sua storia d’amore con Helena Prestes, conosciuta all’interno del Grande fratello. Dopo aver passato le vacanze tra la Sardegna e l’America, il 30enne argentino è tornato al suo antico amore: la pallavolo. L’uomo infatti si trova a Terni dove ha iniziato gli allenamenti con la sua nuova squadra la Terni volley academy in vista della prima di campionato che avverrà in trasferta a fine ottobre. In queste ore, il compagno di Helena Prestes è tornato a far parlare di sé per un annuncio pubblicato nel suo canale d’Instagram. Javier Martinez ha scritto il seguente messaggio: “Ciao a tutti scusate se sono stato un po’ assente ma tra preparazione fisica e trasloco sono stato un po’ impegnato (sopratutto fisicamente). A breve un altro post ormai da boomer a generazione x.”

Javier Martinez ed il primo selfie da Terni

Javier Martinez era finito al centro dell’attenzione solo pochi giorni fa. Lo schiacciatore argentino aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove annunciava il suo trasferimento in terra umbra. Nella storia si vedeva l’atleta sopra il balcone della nuova casa con la seguente didascalia: “Dal balcone di casa.. Hola Terni.“ Un annuncio che aveva scatenato i suoi fan, che non vedevano l’ora di vederlo insieme ad Helena Prestes in questo nuovo capitolo della loro vita. Proprio la modella brasiliana aveva rivelato in alcune storie su Instagram di essere in procinto di lasciare Milano per raggiungere Terni dove il fidanzato a casa.