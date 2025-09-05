Helena Prestes emoziona i fans sui social: “Brindo ad un nuovo capitolo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è appena tornata da una vacanza da sogno in America dove ha avuto modo di scattare una nuova campagna pubblicitaria. Una volta tornata in Italia, la donna ha annunciato di essere in procinto di lasciare Milano. La 35enne infatti lascerà molto presto la città per raggiungere Terni dove il compagno Javier Martinez, conosciuto al Grande Fratello, è stato ingaggiato dalla squadra locale che disputerà il campionato di A3. In queste ultime ore, l’ex gieffina ha emozionato tutti i suoi fan postando una storia nel suo profilo Instagram. Nella foto si vede Helena Prestes mentre brinda insieme alla sorella Mariana e altre due suoi collaboratrici con la seguente didascalia: “Brindo ad un nuovo capitolo 7/09/2025”.

Helena Prestes ringrazia su Instagram le persone che l’hanno aiutata col trasloco

L’addio di Helena Prestes a Milano dovrebbe essere imminente. Proprio l’ex gieffina ha postato una foto nelle sue storie di Instagram insieme alla sorella e due donne mentre si trovano a cena fuori. La modella brasiliana ha aggiunto all’immagine la seguente scritta: “Grazie a queste donne per la folle idea di fare il trasloco con me.“ La donna ha voluto ringraziare le sue collaboratrici e sua sorella Mariana che l’hanno aiutata in questi giorni a riempire gli scatoli prima del trasferimento a Terni da Javier Martinez. in questi ultimi giorni, l’ex gieffina aveva presentato la sua nuova assistente ai suoi fan con una storia sempre postata su Instagram.