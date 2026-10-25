Javier Martinez, nuova avventura dopo l’addio alla pallavolo: l’annuncio

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Javier Martinez continua a far parlare di sé a due anni dalla sua partecipazione al Grande fratello. Dopo aver passato alcuni giorni in Spagna per un progetto top secret, ecco che l’uomo ha fatto tappa a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo l’ex pallavolista argentino ha iniziato una nuova avventura. Scendendo nei dettagli, il compagno di Helena Prestes ha cominciato il corso di recitazione. A renderlo noto è stata la pagina di Eclisse Milano su Instagram, che ha pubblicato una foto insieme a Javier Martinez. Nel post si vede l’ex gieffino parlare col suo maestro di teatro in merito alle prime sensazioni provate in questa nuova avventura. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai suoi fans, che gli hanno fatto i migliori auguri per la sua carriera.

Javier Martinez ha iniziato a studiare recitazione

Nuova vita per Javier Martinez. Il 31enne ha iniziato a studiare recitazione in una scuola di teatro di Milano. L’uomo sembra aver trovato la sua strada dopo aver deciso di abbandonare la pallavolo dove si è tolto qualche soddisfazione personale. Il compagno di Helena Prestes avrebbe intenzione di fare l’attore dopo aver fatto per tanti anni l’atleta. Una novità che era stata svelata da Luca Calvani durante un evento benefico a Firenze dove l’ex pallavolista aveva partecipato insieme alla fidanzata conosciuta all’interno del Grande fratello.