Javier Martinez riparte dal vecchio amore ma prima vacanze in Sardegna con Helena Prestes

Javier Martinez ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, dove ha ottenuto un grande successo. Il pallavolista argentino è stato apprezzato dal pubblico per il suo carattere mai sopra le righe e per la sua storia d’amore con Helena Prestes, con la quale fa coppia fissa da quattro mesi. Proprio l’uomo è stato annunciato come protagonista di un evento di beneficenza a Rimini. L’ex gieffina prenderà parte alla nuova edizione di SandRimini che si terrà dal 27 al 29 giugno nella cittadina romagnola. In particolare, Javier Martinez prenderà parte ad una partita di beach volley che si svolgerà il prossimo 28 giugno a partire dalle 18:30 a Rimini. Nella pagina social dell’evento si legge il seguente comunicato: “Il campo si accende di stelle! Siamo pronti a regalarvi un evento unico con ospiti d’eccezione, protagonisti assoluti della storia dello sport. “

Il pallavolista argentino riparte dal suo vecchio amore. Javier Martinez infatti prenderà parte sabato 28 giugno ad una partita di beach volley, sport che ha praticato dal suo arrivo in Italia nel 2007. Ma prima di solcare le spiagge della riviera romagnola, il 30enne si sta godendo le vacanze insieme alla compagna in Sardegna. L’uomo ha potuto riabbracciare la famiglia che non vedeva da mesi e fatto conoscere ad Helena Prestes le bellezze della terra sarda, che l’ha adottato dal suo arrivo in Italia molti anni fa. In alcuni video e foto pubblicati in rete, gli Helevier si mostrano complici e innamorati, dimostrando di aver superato anche un momento difficile sopraggiunto dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei.