Helena Prestes e Javier Martinez raggianti in Sardegna: la storia decolla

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto molto parlare in questo ultimo periodo. La loro storia d’amore iniziata all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello ha subito uno scossone a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei. Parole che hanno scatenato una bufera mediatica che ha costretto la modella brasiliana ad intervenire per difendere la sua relazione con Javier Martinez. Proprio gli Helevier si trovano in questi giorni in Sardegna per fare le presentazioni in famiglia. Helena Prestes ha condiviso una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede baciare il compagno sotto le note della canzone di Is this love di Bob Marley. Nel filmato, la coppia si mostra raggiante e innamorata, dimostrando di aver superato la burrasca che l’ha travolta solo di recente. Anche in rete i fan hanno dedicato dolci parole ai due: “Possiamo lasciarli li? Li vedo bene raggianti…l’aria e il mare sardo fa miracoli”.

Helena Prestes e le dichiarazioni sulla storia con Javier Martinez

Nel frattempo, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate a Forte e fragile, il podcast di Vanessa Villa. In questo frangente, la modella brasiliana ha parlato della sua storia d’amore col pallavolista argentino, condividendo un retroscena. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Stamattina mi mancava tantissimo e ho pensato di pubblicare una storia o un post, poi ho lasciato stare, gli avevo già scritto che mi mancava. Devi imparare a non lasciarti travolgere dai commenti e dalle onde.” La donna ha concluso: “Il nostro rapporto fuori è intenso, ma lo stiamo vivendo con calma e riservatezza. Non è uno scherzo, noi sappiamo cosa proviamo, e come reagiamo. Per questo lo teniamo protetto.”