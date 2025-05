Javier Martinez ricorda la madre morta: il messaggio sui social è strappalacrime

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è messo in mostra per il suo self control di fronte ad alcune situazioni e per la sua storia d’amore con Helena Prestes, con la quale fa ormai coppia fissa da tre mesi. Il pallavolista argentino ha appena trascorso una vacanza da favola in Egitto in compagnia della fidanzata. I due sono apparsi felici e innamorati in alcuni foto e video pubblicato sui rispettivi profili social. Ieri 11 maggio in occasione della Festa della mamma, però, Javier Martinez ha commosso i suoi seguaci pubblicando un messaggio strappalacrime sui social. Il 30enne ha voluto ricordare la madre morta nel 2007 con queste parole: “Ovunque tu sia grazie di cuore e buona festa mamma”. L’ex concorrente ha corredato il tutto con una foto della madre da giovane.

Javier Martinez aveva parlato della madre al Grande Fratello

L’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto ricordare la madre, morta per una grave malattia nel 2007. Javier Martinez aveva parlato della genitrice nel corso dell’ultima edizione del reality show, dov’è stato uno dei protagonisti. In quell’occasione, il pallavolista argentino aveva dichiarato le seguenti parole: “Mia madre è venuta a mancare ma mio padre è ancora troppo innamorato di lei; ha provato ad accompagnarsi ad un’altra donna, ma non ci riesce“. Il fidanzato di Helena Prestes aveva poi aggiunto che gli è stato difficile accettare che una persona cara sia andata via per una malattia. In quell’occasione, il 30enne aveva ricevuto una lettera da parte di suo padre Mariano con parole di incoraggiamento.