Helena Prestes aspetta un bambino? La clamorosa indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna è attualmente in Egitto in compagnia del fidanzato Javier Martinez conosciuto all’interno della casa di Cinecittà. La coppia che sta insieme da ormai tre mesi è apparsa sempre più innamorata e complice in alcune storie e foto postate sui social. Nel corso delle ultime ore però la modella brasiliana è finita al centro di una clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, uscito da pochi giorni nelle edicole italiane. Il giornale ha fotografato Helena Prestes mentre si stava recando in farmacia insieme al compagno forse ad acquistare un test di gravidanza. L’ex concorrente del Grande Fratello intercettata dal giornale ha dichiarato: “In questo momento non vi posso svelare niente” per poi aggiungere di sognare di crearsi una famiglia ed avere un figlio.

Helena Prestes e la sua voglia di maternità

Non è la prima volta che Helena Prestes esprime la sua voglia di maternità attraverso la stampa. Solo alcune settimane fa, la modella brasiliana aveva rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove aveva rivelato di sognare di mettere al mondo una bambina. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato le seguenti parole: “Sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina, sì, una cavallina, come dico io, una bella cavallina”. Un sogno condiviso anche dal compagno Javier Martinez, il quale aveva ammesso sempre al settimanale Chi: “Mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.