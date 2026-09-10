Helena Prestes si racconta: “Ecco come mi vedo tra dieci anni”

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella brasiliana ha ottenuto successo nel 2024 con la partecipazione al Grande fratello, noto reality show di Canale 5. Di recente, la donna è tornata a far parlare di sé per un’intervista rilasciata a Moma Talk visibile su You Tube. In questa circostanza, la compagna di Javier Martinez ha risposto ad alcune domande da parte dell’intervistatore come l’acquisto della sua nuova casa a Lecco e dei suoi progetti per il futuro. Ad un certo punto, il presentatore ha domandato ad Helena Prestes come si vede tra dieci anni. Di qui, è arrivata la risposta della compagna di Javier Martinez, che ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Allora mi immagino con un’altra casa perché questo per me è un mercato interessante quello di avere case. Se mi immagino tra dieci anni mi vedo con un’altra casa, forse dentro casa mia oppure affittandola tramite Airbnb“

Helena Prestes sogna in grande: le parole

La modella brasiliana ha rivelato di sognare in grande dopo l’esperienza fatta al Grande fratello e quella più di recente a The Fifty. Helena Prestes ospite del podcast Moma Talk ha spiegato di avere come sogno quello di comprarsi una nuova casa dopo averne acquistata una a Lecco negli scorsi mesi. A tal proposito, la donna ha ammesso di aver scelto l’attico con vista su Lago di Como a causa delle funzionalità presenti come i 40 minuti di distanza da Milano, la possibilità di fare kite-surf e girare a bordo di una bicicletta in totale tranquillità. La compagna di Javier Martinez ha concluso, spiegando di aver iniziato un nuovo capitolo della sua vita in seguito al trasferimento a Lecco.