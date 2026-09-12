Sport Capitanata
Foggia, così non va: seconda sconfitta consecutiva
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Foggia, così non va: seconda sconfitta consecutiva
BARI – Sul neutro di Bari il Foggia perde il secondo derby consecutivo dopo quello contro il Cerignola di sei giorni fa: vince il Monopoli 1-0 grazie ad una rete di Capone al 36’.
Troppo leggera in avanti la formazione di Auteri chiamata nel prossimo impegno ad affrontare il Savoia nel turno infrasettimanale di martedì allo Zaccheria.