Sport Capitanata

Il Foggia spezza l’incantesimo e torna a vincere allo Zaccheria

Redazione27 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Foggia spezza l’incantesimo e torna a vincere allo Zaccheria

Un buon Foggia batte 2-0 allo Zaccheria il Sorrento e torna a collezionare 3 punti in campionato raggiungendo quota 8 in classifica generale.

Contro l’ostico avversario campano, ex capolista del torneo, segnano Berra su azione d’angolo al 60’ e Ravasio al 78’ su calcio di rigore.

Trasferta a Cosenza nel prossimo turno di Serie C.

Redazione27 Settembre 2026