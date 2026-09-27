Sport Capitanata
Il Foggia spezza l’incantesimo e torna a vincere allo Zaccheria
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Il Foggia spezza l’incantesimo e torna a vincere allo Zaccheria
Un buon Foggia batte 2-0 allo Zaccheria il Sorrento e torna a collezionare 3 punti in campionato raggiungendo quota 8 in classifica generale.
Contro l’ostico avversario campano, ex capolista del torneo, segnano Berra su azione d’angolo al 60’ e Ravasio al 78’ su calcio di rigore.
Trasferta a Cosenza nel prossimo turno di Serie C.