Helena Prestes emozionata sui social: “Non ne avete idea”

Helena Prestes continua il suo incredibile successo in seguito alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivata in seconda posizione. La modella brasiliana ha appena fatto ritorno a Terni dopo aver preso parte a due eventi che l’hanno portata in giro per l’Italia. La donna è stata a Milano dove ha avuto modo di partecipare ad un evento in un noto ristorante di piazza Duomo. La 35enne ha poi preso l’aereo in direzione Napoli dove ha partecipato al lancio di un brand per la cura della pelle. Un momento davvero d’oro per Helena Preses che ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan che la seguono sempre in queste avventure. La modella brasiliana ha pubblicato un piccolo messaggio nel suo profilo X diretto ai suoi fan.

Helena Prestes ed il messaggio per i fan

L’ex concorrente del Grande fratello ha voluto ancora una volta ringraziare i suoi fan per l’affetto che ogni giorno le dimostrano. Helena Prestes ha pubblicato un messaggio su X che cita in questo modo: “Quanto sono grata del vostro sostegno. Non ne avete idea”. Proprio la compagna di Javier Martinez ha fatto preoccupare i suoi sostenitori nei giorni scorsi. La donna ha annunciato su Instagram di aver scoperto un problema di salute. La modella brasiliana ha raccontato di avere un problema alle corde vocali: “ ho fatto la visita dall’otorino ed a quanto pare le mie corde vocali hanno bisogno di un po’ di attenzione e di cura. Niente di drammatico ma dovrò seguire un percorso di terapia per rimetterle in forma.