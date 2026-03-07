Javier Martinez, nuovo progetto in arrivo per l’ex gieffino: l’annuncio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha ottenuto una grande popolarità partecipando al Grande fratello 2024. L’uomo ha approfittato della breve pausa del campionato di A3 di pallavolo per raggiungere Napoli insieme ad Helena Prestes. Il pallavolista argentino in forza alla Terni e l’influencer brasiliana hanno partecipato ad un evento nella città partenopea di un loro amico. Per l’occasione erano presenti altri personaggi del mondo dello spettacolo come Soleil Stasi ed Artem dalla serie tv Mare Fuori. Proprio a Napoli, Javier Martinez sarà il protagonista di un nuovo progetto. Ad annunciarlo è stata la sua fidanzata che ha scritto in un post apparso su X: “Domani lo accompagno a scattare una campagna esclusivamente sua.”

Javier Martinez protagonista di una campagna di moda

Il pallavolista argentino scatterà per una campagna di moda che lo vedrà protagonista. Javier Martinez ha deciso di provare a far carriera anche nel mondo della moda dopo aver ottenuto un discreto successo nella pallavolo ed in televisione grazie alla partecipazione al Grande fratello. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione da parte dei fans, i quali in rete si sono detti curiosi di sapere per qualche marchio scatterà. Non è la prima volta che l’uomo si cimenta come modello. Il 31enne è stato il volto di una collezione sportiva di un noto brand italiano insieme ad Helena Prestes mentre di recente ha posato per un editoriale in uscita prossimamente in Brasile.