Helena Prestes realizza il suo sogno: arrivano i complimenti degli ex gieffini

Helena Prestes ha realizzato un suo grande sogno. L’influencer brasiliana ha annunciato nei suoi canali social di aver appena comprato casa. Per l’occasione, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram dove ha oltre 400 mila utenti. In esso si vede la donna ed il suo agente immobiliare mostrare un attico di lusso a Lecco, città che presto diventerà la sua fissa residenza. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione sia dei fans che di alcuni ex gieffini, che hanno partecipato insieme a lei al Grande fratello 2024. Tra questi Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti che hanno scritto rispettivamente: “Congratulazioni Hele! E’ stupenda” e “amore sono felice per te.” Pamela Petrarolo, invece, ha scritto: “Radiosa come te. Ti auguro di essere felice in questa casa che hai tanto desiderato.”

Helena Prestes compra casa, il gesto di Javier Martinez

Molti ex gieffini hanno voluto fare i complimenti a Helena Prestes per la sua nuova casa come Javier Martinez, il compagno con il quale ha una storia da un anno. Il pallavolista argentino oggi in forza alla Terni volley accademy ha commentato con tre cuori rossi. Inoltre tra i commenti spuntano anche quelli di Mariana Rodriguez, che ha ottenuto grande popolarità partecipando all’ultimo film di Checco Zalone e Valentina Ferragni. Proprio quest’ultima ha scritto: “tanto felice per te”: Le due influencer si erano conosciute nelle scorse settimane in Svizzera dove entrambe erano state invitate ad una sfilata di moda di un noto brand di abbigliamento.