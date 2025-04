Javier Martinez, nuove rivelazioni sulla storia con Helena Prestes: “Per me esiste solo lei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes è tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. I due si sono fatti apprezzare all’interno della casa del reality show per questa storia d’amore nata piano piano. Proprio il pallavolista argentino e la modella brasiliana sono reduci da un viaggio da sogno nelle Marche, dove hanno alloggiato presso un resort e visitato la casa che era stata di un tempo di Giacomo Leopardi. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram insieme a Gessica Notaro ed il loro manager. In questo frangente, l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto delle nuove dichiarazioni sulla storia d’amore con Helena Prestes, per la quale sembra aver perso proprio la testa. Il 30enne ha dichiarato le seguenti parole in merito alla sua poca attività sui social: “Per me esiste solo lei e vivere lei è la cosa più importante. Passare del tempo con lei, conoscerla sotto tutti i punti di vista per me era la cosa più importante”.

Javier Martinez ed il retroscena sul compleanno festeggiato nelle Marche

Il semifinalista del Grande Fratello ha fatto una diretta Instagram dov’è tornato a parlare di Helena Prestes, con la quale ha una storia da 2 mesi. Javier Martinez ha fatto delle dichiarazioni dolcissime nei confronti della modella brasiliana, tanto da dichiarare: “Io il mio Grande fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena, e il mio Grande fratello è stato vincere questo amore con lei”. Il 30enne ha poi parlato della sua festa di compleanno organizzata dai suoi amici nelle Marche. Il pallavolista argentino ha spiegato “Con quella torta lì e quel giorno lì in cui c’era anche Helena. È stato tutto veramente bellissimo. Infatti ho postato praticamente niente della cena, perché stavo godendo talmente tanto nel vedere Helena con i miei migliori amici, colonne portanti nella mia vita.”