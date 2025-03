Grande Fratello, Javier Martinez inedito su Helena Prestes: “Ecco di cosa mi pento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie nate in questa edizione del Grande Fratello. Il pallavolista dopo aver avuto diversi flirt all’interno del reality show ha capito di provare qualcosa di più di una semplice amicizia per la modella brasiliana. Oggi, l’argentino appare innamoratissimo della quarta finalista del Grande Fratello, tanto da lanciarsi in dichiarazioni d’amore dentro e fuori la casa del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram insieme a Jessica Notaro ed il suo manager dove hanno parlato della sua esperienza all’interno della casa. In questo frangente, il pallavolista argentino ha parlato della storia d’amore nata con Helena Prestes. Il 30enne ha ammesso le seguenti parole: “Se io avessi dovuto rispondere alla domanda di Alfonso avrei risposto Helena, io spero con tutto il mio cuore che lei vinca.”

Grande Fratello, Javier Martinez si pente di non aver difeso Helena Prestes

Nel corso di una diretta Instagram, Javier Martinez ha parlato della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello, che si è conclusa durante la semifinale. Il pallavolista argentino ha parlato sopratutto di Helena Prestes, affermando di non vedere l’ora che finisca tutto per poterla vedere e viversela fuori. Alla domanda, cosa si pente di non aver fatto dentro il reality show, Javier ha dichiarato le seguenti parole: “Guardando certi video mi pento di non averla difesa, ha sempre avuto ragione su tutto e fuori da qua con me al mio fianco, nessuno si permetterà di alzarle la voce, capisco la sorella e mi fa piacere che c’è questo rapporto fraterno”. L’uomo ha concluso affermando che stando fuori dalla casa ha capito di aver bisogno di Helena nella sua vita.