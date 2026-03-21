Javier Martinez “merita rispetto”: cos’è accaduto all’ex gieffino

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Nelle scorse ore, il pallavolista argentino ha disputato la prima partita dei play-out con la Terni volley academy a Cuneo. L’uomo insieme ai suoi compagni di squadra non sono riusciti ad imporsi contro Savigliano, che ha vinto per 3 set a 0. Una sconfitta schiacciante per Javier Martinez e tutto il team, che adesso vedono la possibilità di salvezza ancora più lontana. In questi minuti, alcuni fans hanno voluto prendere le difese del pallavolista argentino, che è apparso visibilmente amareggiato a fine partita. Un utente ha scritto su X: “Fa proprio male vederlo così abbattuto dopo un campionato da protagonista dopo aver dato tutto se stesso dentro e fuori dal campo ha creduto in questo progetto ci ha impegnato anima e cuore meritava un finale migliore e soprattutto merita rispetto e ultimamente ne vedo poco.“

Javier Martinez, brutta sconfitta con la Terni volley academy

Il pallavolista argentino ha rimediato un’altra sconfitta con la Terni volley academy, che si sta giocando un posto per la salvezza nel campionato di A3. I play–out non sono iniziati col piede giusto, ottenendo un brutto debacle di 3 set a 0. Adesso, Javier Martinez ed il resto della squadra proveranno a riscattarsi al Palaterni sempre contro Savigliano per la seconda giornata dei play-out. L’uomo riuscirà a portare al successo il team ternano? Non resta che attendere…