Javier Martinez costretto a fare un’impresa: svelato il motivo

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Javier Martinez continua a stare al centro dell’attenzione a distanza di un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello 2024. Il 31enne ha appena finito la regular season con la Terni volley academy, la squadra con cui gioca dalla scorsa estate. Un ritorno, quello alla pallavolo, dove l’uomo si è tolto delle grandi soddisfazioni personali. Il pallavolista argentino è infatti il miglior realizzatore della sua squadra con oltre 300 punti totalizzati in 18 gare disputate. Ora, il compagno di Helena Prestes è chiamato a fare un’impresa ovvero portare la sua squadra alla salvezza dopo i risultati negativi ottenuti durante tutta la stagione. Tra pochi giorni, Javier Martinez disputerà i play-out dove la Terni volley academy dovrà vincere almeno tre partite su cinque se vorrà rimanere nel campionato di A3 dove milita da quest’anno.

Javier Martinez suona la carica per i prossimi impegni con la Terni volley academy

Nonostante la sconfitta di domenica scorsa rimediata con un team pugliese, Javier Martinez non si è perso d’animo. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove suona la carica per i prossimi impegni con la squadra ternana. Nella foto si vede il pallavolista argentino esultare con la seguente didascalia: “I conti si fanno alla fine.” Insomma, l’ex gieffino non ha ancora tirato i remi in barca, apparendo convinto delle potenzialità della Terni Volley academy. Il compagno di Helena Prestes riuscirà ad impedire alla squadra di venire retrocessa? Non resta che attendere…