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Serie D: in caso di mancata iscrizione si potrà ripartire dalla Promozione con una nuova società
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Serie D: in caso di mancata iscrizione si potrà ripartire dalla Promozione con una nuova società
In caso di mancata iscrizione in Serie D, la città del club potrà presentare una nuova società chiedendone l’ammissione a un campionato inferiore di almeno due categorie. Questa la novità sostanziale emersa dal Consiglio Federale della FIGC del 25 settembre, in cui è stata approvata l’estensione alla Serie D dell’articolo 52, comma 10 delle NOIF. Ai club di quarta serie, dunque, verrà applicato lo stesso principio vigente per le società professionistiche.
Lo scrive Antenna Sud