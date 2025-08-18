Javier Martinez ingaggiato dal Terni Volley Academy: “portato un ritorno d’immagine notevole”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé. Il pallavolista argentino si sta godendo le ultime settimane di vacanze prima di tornare al suo vecchio amore: la pallavolo. Il 30enne di Cordoba è infatti stato ingaggiato per come schiacciatore dal Terni Volley Academy, che disputerà il campionato di A3. Proprio il compagno di Helena Prestes è finito al centro di una dichiarazione di Francesco Bibirandi, il vicepresidente della società. L’uomo ha rilasciato un’intervista al Corriere dell’Umbria dove ha raccontato un retroscena in merito all’arrivo dell’ex gieffino nella sua squadra. Il vicedirettore dei Dragons ha dichiarato in questo modo: “Entro la prossima settimana contiamo a definire la bigliettazione e il discorso degli abbonamenti ci sono già richieste anche da fuori provincia. Questo perché avere un giocatore importante come Javier Martinez ci sta portando un ritorno d’immagine notevole.”

Javier Martinez si sta godendo le ultime vacanze con Helena Prestes

Il prossimo 1° settembre Javier Martinez si radunerà coi suoi nuovi compagni di squadra per iniziare il precampionato. Ad ottobre, poi, lo schiacciatore argentino disputerà la sua prima partita col Terni Volley Academy contro la squadra di Sabaudia. Nel frattempo, il 30enne si gode le ultime vacanze insieme ad Helena Prestes. I due hanno fatto una vacanza da sogno a bordo di un importante veliero che li ha portati a solcare le acque sarde e della Corsica. In alcuni video e post pubblicati in rete si vedono gli Helevier così che si fanno chiamare in rete complici e innamoratissimi.