Ex giffina rivela: “Vedo Helena Prestes finalmente felice con Javier Martinez”

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate del Grande Fratello. La modella brasiliane e il pallavolista si sono conosciuti nell’ultima edizione del reality show e da quel momento non si sono mai divisi. Proprio gli Helevier sono finiti al centro di un commento da parte di un’ex vincitrice del Grande Fratello. Si tratta di Nikita Pelizon, la quale conosce Helena Prestes da molto tempo. L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista al portale Fanpage, dove ha dichiarato in merito alla storia della sua amica le seguenti parole: “La sera in cui è uscita dal Grande Fratello ci siamo sentite, siamo rimaste fino alle 4 del mattino a parlare e io le ho detto che Javier mi sembrava davvero quello giusto per lei. Ci parliamo per messaggio e mi dice che va tutto bene, ma io lo vedo perché i suoi occhi parlano. Sono molto contenta che abbia trovato un uomo che la capisca e la sostenga. La vedo molto innamorata e felice finalmente.“

Javier Martinez e Helena Prestes ferragosto a bordo di un veliero

Nel frattempo, gli Helevier stanno navigando le acque della Sardegna e della Corsica a bordo di un veliero. Nel corso degli ultimi giorni, Javier Martinez ha emozionato i suoi fan postando una storia nel suo profilo Instagram con Helena Prestes dove l’abbraccia e la bacia dolcemente sotto le note di una romantica canzone spagnola. La coppia appare felice e innamorata come mostrato alcuni video e foto pubblicati sui social. Dopo Ferragosto, i due ex gieffini sono attesi per un evento privato vicino a Cagliari che si terrà il prossimo 18 agosto. Un momento davvero d’oro per gli Helevier sotto tutti i punti di vista.