Forbidden Fruit raddoppia su Canale 5: arriva una sorpresa per il pubblico

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Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno ottenendo più successo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Yildiz ed Ender collezionano in media 2 milioni di telespettatori in Italia. Un grande successo che ha portato Mediaset a compiere un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felice il pubblico. Secondo quanto trapelato da Blasting News si apprende che la dizi turca raddoppierà il suo appuntamento in prima serata. Scendendo nei dettagli, Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 23 e venerdì 24 aprile in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Una bella novità per i fans che potranno assistere a due appuntamenti ricchi di colpi di scena della loro serie tv preferita.

Forbidden Fruit in onda in prima serata il 23 e 24 aprile

Le vicende di Ender e Yildiz andranno in onda il 23 e 24 aprile in prima serata. Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 rivelano che Yildiz scoprirà che Halit ha iniziato una relazione extraconiugale con Leyla. La donna delusa deciderà di chiedere il divorzio. Nel giro di due settimane, la sorella di Zeynep e l’imprenditore si troveranno nell’aula di un tribunale d’Istanbul dove porranno fine al loro matrimonio. La donna prenderà residenza nella villa che il suo ex marito aveva comprato per la nascita del loro primo figlio Halitcan. Leyla, invece, organizzerà un piano per tenere Halit ancora più vicino a sé e per farlo si avvarrà dell’aiuto di Sahika.