Javier Martinez in versione modello su Instagram: la reazione di Helena Prestes

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé. Dopo aver trascorso una settimana in terra sarda insieme alla fidanzata per riabbracciare la famiglia, il pallavolista argentino ha fatto ritorno a Milano per un nuovo impegno di lavoro. Il 30enne sarà insieme ad Helena Prestes tra i protagonisti della nuova edizione di Celebrity Chef in partenza nella prossima stagione televisiva di TV8. Proprio ieri 25 giugno, l’ex concorrente del Grande Fratello ha scatenato i suoi fan pubblicando un nuovo post nel suo profilo Instagram, che conta quasi 400 mila seguaci. Nelle foto postate si vede Javier Martinez in versione modello mentre posa per un noto brand di vestiti. Il compagno di Helena Prestes indossa un pantalone marrone chiaro e una maglia bianca che mette in risalto il suo fisico statuario.

Javier Martinez scatena i fan con nuove foto: la reazione di Helena Prestes

Il pallavolista argentino ha scatenato i suoi fan, pubblicando un nuovo post sul suo profilo Instagram. In breve tempo, le foto hanno raggiunto oltre 20 mila mi piace ed hanno scatenato la reazione anche di Helena Prestes, con la quale fa coppia fissa da ormai 4 mesi. La donna ha commentato con l’emoj di una stella, suscitando la reazione di Javier Martinez che ha risposto con l’emoj di un cuore rosso e un cavallo. Gli Helevier hanno temporaneamente diviso le proprie strade. La modella brasiliana si trova attualmente in Zurigo per scattare alcune foto di una campagna pubblicitaria di un noto brand italiano mentre il pallavolista si appresta a partecipare al SandRivini, dove prenderà parte ad una partita di beach volley a scopo beneficio il prossimo sabato 28 giugno.