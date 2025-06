Javier Martinez in silenzio, interviene lo staff sui social: “Non possiamo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è finito al centro del chiacchiericcio mediatico in quest’ultima settimana a causa delle dichiarazioni di Carlo Motta. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha svelato di essersi visto con Helena Prestes in più di un’occasione subito dopo la fine del Grande Fratello. Parole che hanno scatenato la reazione del popolo della rete, il quale ha accusato la modella brasiliana di aver tradito il pallavolista argentino conosciuto all’interno del Grande Fratello. Di qui, è arrivata la reazione della donna che con un comunicato ha smentito le voci di tradimento, ribadendo di amare Javier Martinez. Nonostante questo, il pallavolista argentino ha continuato il suo silenzio social che ormai dura da quasi una settimana. Il 30enne non ha ancora dato la sua versione, preferendo chiudersi dietro ad un ermetico silenzio.

Lo staff di Javier Martinez interviene sui social ma è polemica

Ma se l’ex gieffino continua col suo silenzio, chi sta facendo molto discutere è il suo staff. In particolare, Mauro Catalini e Gessica Notaro hanno postato ieri sera un nuovo comunicato che recita in questo modo: “Ci scusiamo per questo silenzio ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e, pur essendogli affettuosamente vicini, non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo momento. Se mai ci sarà la volontà di dare comunicazioni ufficiali sarà Javier a sceglierne il tempo e la modalità“. Parole che non sono piaciute molto ai fan, tanto da aver dato vita ad una polemica in rete. Molti hanno accusato i due manager di non aver tutelato il loro assistito ma di averlo gettato nuovamente in pasto al chiacchiericcio mediatico.