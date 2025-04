Grande Fratello: Javier Martinez e Helena Prestes, fuga romantica in montagna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di una settimana dalla finale del Grande Fratello, i suoi ex concorrenti continuano a far notizia. Questa volta a far parlare di loro sono stati Javier Martinez ed Helena Prestes, coppia nata nell’ultima edizione del reality show. Dopo essere usciti trionfali dalla casa più spiata d’Italia, i due non si sono più lasciati, apparendo più uniti e innamorati che mai nel corso di alcune storie postate sui loro rispettivi Instagram. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez e Helena Prestes hanno fatto sognare i loro fan per una fuga romantica avvenuta a Piani di Bobbio. Proprio la seconda classificata del Grande Fratello ha postato un video sul suo profilo Instagram che l’ha vede sullo snowboard o mentre osserva il suo fidanzato Javier imparare a sciare per la prima volta.

Javier Martinez e Helena Prestes si rilassano in montagna dopo il Grande Fratello

Javier Martinez e Helena Prestes si stanno godendo dei momenti spensierati in montagna ad una settimana dall’esperienza trionfale al Grande Fratello. La coppia si è fatta immortalare mentre si scambiano dei teneri baci in alta quota. Un’esperienza che gli Helevier, così si fanno chiamare in rete, hanno condiviso con un altro ex protagonista del reality show. Si tratta di Mattia Fumagalla, che ha insegnato proprio al pallavolista argentino ad andare in sci. L’uomo è un affermato maestro di scì a Piani di Bobbio. I tre hanno potuto godersi di una giornata spensierata sulla neve, fatta di risate e tanto amore. Nel frattempo, Helena Prestes sarà ospite della puntata odierna di Verissimo dove racconterà la sua storia d’amore con il compagno conosciuto al Gf.