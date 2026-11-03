Javier Martinez, importanti novità per il futuro: ecco quali

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Javier Martinez è diventato popolare in Italia nel 2024, partecipando al Grande fratello. Dopo l’esperienza all’interno del reality show, l’uomo è tornato a fare il pallavolista per una stagione alla Terni volley academy, squadra che milita in A3. L’uomo oggi ha deciso di abbandonare la pallavolo per cimentarsi in altri progetti. Javier Martinez tornerà in televisione nel 2027. L’ex pallavolista sarà tra i concorrenti della seconda stagione di The 50 Italia, in onda nel nuovo anno su Amazon Prime Video. Al suo fianco ci saranno altri ex gieffini tra cui Dayane Mello, Stefania Orlando ma anche Lucia Ilardo e Mattia Fumagalli.

Javier Martinez tra The 50 Italia alla scuola di teatro

Ma Javier Martinez non sarà soltanto tra i protagonisti della nuova stagione di The 50 poiché di recente ha rivelato una novità importante riguardante il suo futuro. L’uomo avrebbe deciso di provare la carriera di attore dopo aver partecipato al Grande fratello. Nelle ultime settimane, il compagno di Helena Prestes ha pubblicato alcune storie su Instagram in merito al suo nuovo percorso all’interno di una scuola di teatro di Milano. Per l’uomo è un periodo di grandi cambiamenti dopo un periodo di stallo.