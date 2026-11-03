Helena Prestes, festeggia una ricorrenza speciale: ecco quale

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Helena Prestes continua a far parlare di sé a più di due anni dal suo ingresso nella casa del Grande fratello. In quell’occasione, la donna sfiorò la vittoria andata a Jessica Morlacchi. In queste ore, la modella brasiliana ha raggiunto Milano per festeggiare una ricorrenza molto speciale. La compagna di Javier Martinez ha preso parte alla festa di compleanno di suo nipote Levi. In alcuni video pubblicati sui social si vede Helena Prestes mentre posa insieme al bambino e sua sorella Mariana davanti ad una torta a tema di un noto super eroe. Presente anche l’ex gieffino Michael Castorino, che ha organizzato l’evento.

Helena Prestes festeggia il compleanno di suo nipote

Helena Prestes ha festeggiato il compleanno di suo nipote Levi. Per l’occasione, la modella brasiliana ha raggiunto Milano per prendere parte alla festa organizzata per il bambino. Negli scorsi giorni, la donna aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui mostrava il figlio di sua sorella con una tuta di Spider-Man e il seguente messaggio: “Auguriii.” La donna ha dimostrato di aver instaurato un fortissimo rapporto col bambino sopratutto dopo il suo trasferimento dal Brasile insieme alla madre avvenuto pochi anni fa.