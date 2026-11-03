Gf vip, Piera Meloni sfotte l’aereo per Gian Marco: “Se l’è fatto da solo”

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Il Gf vip continua a tenere l’alta l’attenzione mediatica. Tra le protagoniste di questa edizione vi è sicuramente Piera Meloni. La content creator ha fatto parlare per la sua decisione di intraprendere un flirt con Alessandro Roncaccia nonostante fosse fidanzata da un anno con Gian Marco Ciaccia. Nelle ultime ore, la Casa del Gf vip è stata sorvolata da diversi striscioni e tra questi è comparso uno dedicato all’ex fidanzato di Piera Meloni. Nel messaggio aereo c’era scritto: “Pres l’Italia è con te”, con chiaro riferimento a Presidente ovvero il nomignolo che la gieffina aveva dato al romano quando stavano ancora insieme.

Gf vip, la reazione di Piera Meloni all’aereo di Gian Marco Ciccia suscita critiche

La reazione di Piera Meloni alla vista dell’aereo per Gian Marco Ciaccia non si è fatta attendere. La giovane è corsa in giardino ed ha iniziato a sfottere lo striscione dichiarando in questo modo: “A Gian Marco lo chiamano così, è per il mio ex. Il soprannome glielo hanno dato i suoi amici, poi con me è stato un po’ più esposto ed è nato questo personaggio.Tanto lui nemmeno lo vedrà, o l’ha fatto da solo…Lui non è così seguito. L’hashtag fan che c***o vuol dire. Mi***a gli ho dato tutta sta importanza!”. La donna si sarebbe presa il merito della popolarità acquisita da Gian Marco in Italia. Una reazione che non è piaciuta al popolo del web, che ha accusato la concorrente del Gf vip di non aver mai amato veramente il romano.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia (Screen Mediaset Infinity)