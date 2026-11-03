Jasmine Carrisi ricorda la sorella Ylenia: “Una presenza…” e su Tale e quale show…

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Tra i concorrenti di questa nuova edizione di Tale e quale show vi è Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta facendo parlare per le sue esibizioni che spesso sono oggetto di critiche da parte di Cristiano Malgioglio, il giudice del programma. Proprio la giovane ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove ha parlato della sua esperienza nel format di Carl Conti. Jasmine Carrisi ha dichiarato le seguenti parole: “All’inizio c’era più ansia, ma nelle ultime puntate mi sono divertita di più. Sono passata da una fase in cui mi sentivo più fragile a una in cui mi sento più forte e più autonoma: mi tocca meno tutto quello che succede all’esterno. Sono molto concentrata su me stessa, nel senso buono”

Jasmine Carrisi e il ricordo sulla sorella Ylenia

Sempre a Vanit Fair, Jasmine Carrisi si è sbottonata sulla sua vita privata. La concorrente di Tale e quale show ha parlato della sorella Ylenia, nata dalla storia d’amore tra Romina Power e Al Bano. La giovane ha dichiarato: “Ho vissuto Ylenia attraverso i racconti: è qualcosa di cui mi sono resa conto piano piano, perché sono nata molto tempo dopo la sua scomparsa. È stata forse una presenza nell’assenza, si può dire così”. La donna ha concluso, parlando dei suoi genitori ammettendo di non aver gradito l’attenzione morbosa dei media rivolta alla loro storia d’amore.

Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)