Adriano Celentano stronca il Gf vip: la replica di Selvaggia Lucarelli

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Adriano Celentano è tra i più grandi artisti della musica italiana. In queste ore, il Molleggiato è tornato a far parlare di sé per un post che ha pubblicato sui social. L’artista ha affermato di aver seguito l’ultima diretta del Gf vip sui teleschermi di Canale 5. L’uomo ha scritto: “Ieri sera in televisione mi è caduto l’occhio sul Gf vip, una trasmissione che non sarebbe male se non fosse che a un certo punto della serata, inizia un gioco alquanto disgustoso. La scena inizia attorno ad un tavolo dove i concorrenti, senza adoperare le mani, devono passarsi di “bocca in bocca” un palloncino pieno d’acqua, seguito poi da una lacrimante cipolla e da una mozzarella, il tutto imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti costretti da Mediaset a fare il gioco più SPORCO possibile.”

Gf vip, Selvaggia Lucarelli replica alle parole di Adriano Celentano

Adriano Celentano ha stroncato il Gf vip ma sopratutto la prova settimanale in cui alcuni concorrenti dovevano passarsi del cibo con l’utilizzo solo della bocca. Le parole del Molleggiato hanno scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista di questa edizione del reality show ha commentato in chiave ironica le dichiarazioni dell’artista: “In effetti era un po’ il gioco della mononucleosi“. Il reality show, intanto, ha visto l’eliminazione di Jonathan che ha perso al televoto contro Alessandro Varsi e Valeria Marini.