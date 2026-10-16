Helena Prestes spiazzata da Javier Martinez: “E’ pazzo”, cos’è accaduto

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a catalizzare l’attenzione dei loro fans. Nonostante sia passato tempo dalla loro partecipazione al Grande fratello dove si sono conosciuti e innamorati, la coppia ha ancora un grandissimo seguito in rete. In queste ore, l’influencer brasiliana e l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy sono tornati a far parlare di loro per un nuovo video che hanno pubblico sui social. In particolare, Helena Prestes ha postato una storia su Tiktok in cui la si vede stilare una classifica di alcuni cibi insieme a Javier Martinez. Ad un certo punto, la coppia appare in disaccordo sulla cioccolata. L’uomo vorrebbe metterla all’ultimo posto della lista a differenza della compagna che vorrebbe metterla al primo. Di qui, è arrivata la modella brasiliana che ha esclamato: “Ma sei pazzo” verso l’ex pallavolista.

Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo video social

Gli Helevier hanno pubblicato un nuovo video sui social. Nel filmato, Helena Prestes e Javier Martinez stilano una classifica di alcuni cibi comuni come il cheese-cake, la cioccolata, gli hot dog ed i biscotti. Un nuovo siparietto che ha fatto sorridere i loro fans ed il popolo social a differenza di quello che avevano pubblicato solo poche ore prima sempre su Tiktok. La coppia era finita al centro della bufera dopo che l’influencer brasiliana aveva ripreso il suo fidanzato mentre faceva i bisogni sulla tazza del wc. Un contenuto che aveva scatenato molte critiche e che aveva portato la donna a rimuoverlo dalla rete.

Mi fanno morire 🤣🤣🤣 altro che Sandra e Raimondo loro fanno peggio 🤣🤣🤣❤️#prestinez #helevier pic.twitter.com/mlSdkJPOnK — tiziana (@tiziana541850) October 16, 2026