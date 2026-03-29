Javier Martinez firma l’impresa: cosa ha fatto l’ex gieffino

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Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di parecchi mesi dalla partecipazione al Grande fratello. Il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo domenica 29 marzo per la seconda giornata valida per i playout del campionato italiano di A3 di pallavolo. Il 31enne insieme ai compagni della Terni volley academy sono riusciti ad imporsi contro la formazione di Savigliano. Javier Martinez è riuscito a portare la squadra alla vittoria ottenuta soltanto al tie-break. L’ex gieffino ha firmato una nuova grande impresa personale, segnando ben 33 punti nei cinque set giocati. Una vittoria che dà animo alla squadra in grande difficoltà in queste ultime settimane.

Javier Martinez ha portato la Terni volley academy alla vittoria

Il pallavolista argentino è stato grande protagonista della vittoria della Terni volley academy contro Savigliano disputata domenica 29 marzo. Javier Martinez ha trascinato la squadra grazie alla sua grande esperienza. Nel frattempo, il compagno di Helena Prestes è finito al centro dell’attenzione per un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che dice: “Sembra che l’ex gieffino entrerà nell’agenzia di Ignazio Moser. I due hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Anonimo per favore.”