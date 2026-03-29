Javier Martinez, importante svolta: arriva una segnalazione sull’ex gieffino

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione mediatica a distanza di ormai un anno dalla sua entrata al Grande Fratello 2024 che l’ha visto tra gli assoluti protagonisti. Il pallavolista argentino della Terni volley academy sarebbe pronto ad un grande cambiamento dal punto di vista professionale. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che ha riportato la seguente segnalazione da parte di un anonimo. La nota esperta di gossip ha fatto sapere: “Sembra che Javier Martinez entrerà nell’agenzia di Ignazio Moser. I due hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Anonimo per favore.” La donna ha quindi commentato in questo modo la presunta novità: “Una delle pochissime agenzie serie rimaste.” Il compagno di Helena Prestes avrebbe deciso di lasciare il suo vecchio manager dopo alcune divergenze.

Javier Martinez potrebbe essere entrato nell’agenzia di Ignazio Moser

Il pallavolista argentino potrebbe essere entrato a far parte nell’agenzia di Ignazio Moser secondo alcuni momenti social. Nel frattempo, Javier Martinez ha fatto un appello accorato ai suoi fans dopo aver rivelato di essere rimasto vittima di una spiacevole disavventura social. L’uomo ha affermato di essere costretto ad aprire un nuovo profilo Tiktok, poiché rubato da qualcuno. Il pallavolista della Terni volley academy ha dichiarato in una storia postata su Instagram: ““Volevo chiedervi il favore di segnalare la mia pagina Tiktok dato che non posso più accedere né tramite password né tramite e-mail. E’ stata creata quando ero all’interno della Casa. A breve creerò un nuovo profilo Tiktok e vi lascerò il nome sulle mie storie di Instagram.“