Javier Martinez emozionato: “Non vedo l’ora”, arriva un annuncio

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi followers. Nelle ultime ore, l’ex pallavolista della Terni volley academy ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da 5 mila utenti. L’uomo ha avuto modo di scambiare alcune chiacchiere anche con Helena Prestes, intervenuta nel corso della live. In questa circostanza, lo schiacciatore argentino è apparso emozionato per un evento in svolgimento nei prossimi giorni. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Mi sono fatto il ciuffo in vista del Vip Champion in cui ci saremo tutti e noi. Ci sarà anche Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Luca Calvani. Non vedo l’ora di rivedere tutte queste persone.” L’uomo ha quindi concluso: “Ci sarà la reunion, peccato che manca Federico Chimirri, non verrà Mattia Fumagalla, non ci sarà neanche Iago Garcia.”

Javier Martinez ha annunciato la sua presenza a Vip Champion

Il pallavolista argentino ha annunciato la sua presenza a Vip Champion, un evento a cui aveva partecipato anche lo scorso anno insieme ad Helena Prestes sull’Isola di Capri. Nelle scorse ore, Javier Martinez aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui aveva fatto il seguente annuncio: “Anche quest’anno sarò all’evento Vip Champion sarà un’occasione bellissima per rivedere certi amici e per farne dei nuovi e sfidare qualcuno.” Per l’uomo sarà un modo per stare con la fidanzata e ritrovare alcuni ex gieffini con il quale aveva partecipato all’edizione del Grande Fratello andata in onda nel 2024 su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.