The 50 Italia, prime anticipazioni: “Clima teso”, cosa sta succedendo

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La seconda edizione di The 50 Italia è in fase di registrazione in questo momento. 50 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo si sfidano in prove fisiche e mentali per vincere un montepremi da destinare ad uno spettatore del reality show di Amazon Prime Video. In queste ore in rete iniziano a circolare le prime anticipazioni di quello che starebbe succedendo all’interno del castello dove stanno avvenendo le registrazioni. Deianira Marzano ha riportato nella sua newsletter una testimonianza di un ex concorrente che ha preso parte alle riprese di The 50 Italia. L’esperta di gossip ha raccontato: “il clima sarebbe spesso molto più teso di quanto possa sembrare dall’esterno. La frase che più mi è rimasta impressa durante questa conversazione è stata, in sostanza: “Quando sei lì dentro, dopo un po’ non riconosci nemmeno più le persone.” Persone che normalmente sarebbero tranquillissime potrebbero diventare nervose. Persone che fuori eviterebbero uno scontro potrebbero reagire. E persone abituate a gestire molto bene la pressione potrebbero trovarsi improvvisamente al limite.“

Tensioni all’interno di The 50 Italia

Secondo quanto riportato da Deianira Marzo ci sarebbero molte tensioni all’interno di The 50 Italia: “Ci sarebbero attese lunghissime, momenti nei quali i concorrenti vengono preparati pensando che una prova o una registrazione debba iniziare da lì a poco e poi, invece, si ritrovano ad aspettare per ore.” A trovare conferma a tali rumors sono arrivare le parole di Lorenzo Pugnaloni, il quale ha svelato sui social che tre concorrenti si sarebbero rese protagoniste di una rissa. Il noto esperto di gossip ha svelato che Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini avrebbero litigato pesantemente con Aida Nizar.